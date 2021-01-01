الرياضة

باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قائمة الأبيض لمباراة إنبي المقرر اقامتها غدا السبت الموافق 2 يناير في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب ستاد بترو سبورت من مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.

الدفاع: محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، حازم إمام، أحمد عيد، عبدالله جمعة، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، أشرف روقة، إمام عاشور، إسلام جابر.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود عبدالرازق شيكابالا، أسامة فيصل.

 الهجوم: حميد أحداد، عمر السعيد.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا