نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برونو فيرنانديز لاعب الشهر في مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على جائزة أفضل لاعب في صفوف الشياطين الحمر عن شهر ديسمبر.

ونجح فرنانديز خلال الشهر المنصرم أن يسجل ثلاثة أهداف بالإضافة إلى أنه قدم أربعة تمريرات حاسمة لزملائه في كتيبة أولي جونار سولسكاير.

يُذكر أن برونو قد إنتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد قادماً من فريق نادي سبورتينج لشبونة في شهر يناير من العام الماضي 2019 مقابل 55 مليون يورو.