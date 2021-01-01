باتشيكو يطلب التعاقد مع مهاجم سوبر في الشتاء

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أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية مطلع يناير القادم، بضم مهاجم إفريقي مميز.

باتشيكو يطلب ضم مهاجم سوبر في يناير

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك عن طلب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، بشأن الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو طلب من إدارة القلعة البيضاء، التعاقد مع مهاجم سوبر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

وأشار المصدر إلى أن المدرب البرتغالي استقر بشكل نهائي على رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة من الميركاتو.

وفي سياق آخر يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، لمواجهة إنبي مساء غدًا السبت ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.