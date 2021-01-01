الأهلي يفتتح دوري سيدات الطائرة بالفوز على دلفي

فاز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني حمدي الصافي، على نظيره دلفي السكندري بنتيجة 3 - 0، في افتتاح الموسم الجديد 2020 - 2021 من الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 8، 25 - 8، 26 - 24".

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بمقر أهلي الجزيرة.

ومن المقرر، أن يلتقي "المارد الأحمر" في الجولة المقبلة مع نظيره سبورتنج، فيما يلعب دلفي مع نظيره الصيد.