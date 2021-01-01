وكيل والتر بواليا يكشف لـ دوت الخليج جنسية اللاعب بعد انضمامه للأهلي

كشف باريش بارليون وكيل أعمال اللاعب والتر بواليا جنسية اللاعب بعد الجدل الكبير الذي اثير علي مواقع التواصل الاجتماعي حول جنسية اللاعب بعد انضمامه للنادي الأهلي .

وأكد بارليون في تصريحات خاصة لصدى البلد : اللاعب يمتلك الجنسيتين الزامبية والكونغولية ويحق له اللعب في أى منتخب منهما ولكن لم يختار اللعب في منتخب منهم بعد .

وأضاف وكيل اللاعب : والد والتر كونغولى الجنسية أما والدته فإنها تحمل جنسية زامبيا ولم يختار بعد اللعب لمنتخب معين منهما لأنه يحمل الجنسيتين .

أعلن النادي الأهلى التعاقد مع أولي الصفقات الشتوية اللاعب الزامبي والتر بواليا لمدة 4 مواسم قادما من نادى الجونة بعد صراع طويل مع عدة أندية تقدمت لشرائه. ونجح أمير توفيق في التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة الجونة حصل بمقتضاها على اللاعب الزامبي والتر بواليا لمدة 4 مواسم.

وكشفت مصادر خاصة أن مفاوضات الأهلي مع إدارة الجونة جرت في سرية تامة ودون أي ضجيج خاصة بعد تعثر ضم جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز. ونعرض لكم ارقام والتر بواليا قبل الانضمام للأهلي : لعب بواليا مع فريق لوبومباشي سبورت الكونغولي، قبل الرحيل إلى فورست رينجرز في الدوري الزامبي، ثم انتقل الي نادي نكانا . سجّل بواليا 24 هدفا مع فريق نكانا 2016 بقميص نكانا وتوج هدافا للدوري الزامبي . ظهر بواليا في أولى مواسمه مع الجونة فى الدورى المصري وسجل 13 هدفا في 30 مباراة بالدوري الممتاز الموسم الماضي وصنع هدفا. واستمر أداء اللاعب في الموسم الحالي حيث لعب 5 مباريات وسجل ثلاثة أهداف . في سياق آخر قالت المصادر ان عددا من الأندية دخلت في مفاوضات لضم اللاعب من بينها الشباب السعودي الذي تقدم بعرض وصل قيمته الي 2 مليون و400 ألف دولار وكذلك بيراميدز الذي عرض مليوني ونصف المليون دولار وأحمد حمودي علي سبيل البيع النهائي ، كما عرض الزمالك منح الجونة مليونا و800 ألف دولار بجانب عمر السعيد وكريم بامبو . وأضاقت المصادر ان شدة مفاوضات جميع الأطراف لحسم الصفقة لكن إتصالا هاتفيا من محمود الخطيب المتواجد في دبي مع المهندس سميح ساويرس رئيس نادي الجونة حسم الأمر لمصلحة القلعة الحمراء. وشدد المصادر ان الصفقة ستكلف الأهلي 2 مليون دولار بنظام التقسيط حيث سيدفع مسئولو القلعة الحمراء مليون دولار ويتم تقسيم باقي المبلغ على 4 دفعات علي مدار عام كامل .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل والتر بواليا يكشف لـ دوت الخليج جنسية اللاعب بعد انضمامه للأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.