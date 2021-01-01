عشرون لاعبا فى معسكر سموحة للقاء سيراميكا كليوباترا

وحضر المهندس فرج عامر رئيس سموحه تدريبات اليوم ووجه كلمة للاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم ورفع معنوياتهم قبل لقاء الغد.
وعقب المران اختار أحمد سامى المدير الفنى للفريق عشرين لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا للقاء. واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم: الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد جمال، رجب نبيل، محمود عزت، محمود البدرى، محمد عبد المنعم، محمد الترهونى ، أطهر الطاهر، أحمد حمص، محمود حليمو، محمد كناريا، شريف رضا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، محمد نادى، محمد شوقى، إسلام جمال ، ديريك تسيبامبى، محمد طلعت.
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