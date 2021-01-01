أزمات جديدة وإنجازات فريدة.. ماذا ينتظر محمد صلاح في 2021؟

يطمح النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في مواصلة إنجازاته الفردية والجماعية خلال 2021، واستمرار التواجد ضمن قائمة أفضل اللاعبين في العالم.

حقق محمد صلاح العديد من الإنجازات خلال 2020، أبرزها قيادة ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما، والانفراد بلقب هدف الريدز التاريخي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وإنهاء العام متصدر للبريميرليج.

ماذا ينتظر محمد صلاح في 2021:

حلم الثنائية:

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي أنه يحلم هذا الموسم بتحقيق الثنائية ( الدوري الإنجليزي - دوري أبطال أوروبا).

وقال صلاح خلال حوار أجراه مؤخرا مع صحيفة "آس" الإسبانية:" "أركز حاليا على الفوز مع ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول هذا الموسم".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، كما سيواجه أتلتيكو مدريد في دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

دخول نادي المائة بـ الدوري الإنجليزي: وسجل محمد صلاح 88 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي، منهم هدفين بقميص تشيلسي، فيما جاءت باقي الأهداف بقميص ليفربول.

ويحتاج محمد صلاح إلى 12 هدفا لدخول نادي المائة بالدوري الإنجليزي.

تحطيم إنجاز مايكل أوين: في حال تتويج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سيحطم إنجاز مايكل أوين لاعب ليفربول، ويصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحصد لقب هداف البريمرليج 3 مرات. محمد صلاح ومايكل أوين هما الثنائي الوحيد من ليفربول اللذان حققا لقب هداف البريميرليج مرتين، منذ ظهور جائزة الحذاء الذهبي موسم 1992 - 1993.

وتوج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي موسمي 2017- 2018 و 2018 - 2019. ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا.

أزمات محتملة:

قد يواجه النجم المصري محمد صلاح بعض الأزمات مع نادي ليفربول في عام 2021، أبرزها أزمة تجديد عقده مع النادي.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرا، أن محمد صلاح يرفض تجديد عقده مع ليفربول في الوقت الحالي.

وينتهي عقد محمد صلاح ليفربول في صيف 2013.

وأثار النجم المصري محمد صلاح الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟": "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

الأزمة هي الثانية هي أزمة مشاركته في أولمبياد طوكيو، حيث أشارت تقارير إنجليزية خلال الأشهر الماضية، أن محمد صلاح قد يدخل في خلاف مع يورجن كلوب حال مشاركته مع منتخب مصر في الأولمبياد.

وأضافت التقارير، أن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو تعني غياب محمد صلاح عن ليفربول في فترة الإعداد وانطلاقة الدوري الإنجليزي.