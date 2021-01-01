الأهلي يكتسح حلوان بدوري عمومي سيدات اليد

اكتسح الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، نظيره حلوان العام بنتيجة 51 - 6، في إطار الجولة التاسعة عشر من دوري العمومي للموسم الحالي 2020 – 2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم "المارد الأحمر" بنتيجة 30 - 1، قبل أن يتسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر أهلي الجزيرة.

وبهذه النتيجة استمر "الشياطين الحمر" على صدارة الترتيب العام برصيد 54 نقطة.