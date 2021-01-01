الصفاقسي يكتسح الملعب التونسي بثلاثية نظيفة

تغلب النادي الصفاقسي على نظيره الملعب التونسي، بثلاثية نظيفة، اليوم الجمعة، على ملعب الطيب المهيري، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للدوري التونسي.

الانتصار جعل الصفاقسي يصعد مؤقتا للصدارة بـ10 نقاط، وتنقصه مباراة الجولة الرابعة مع الأولمبي الباجي.

فيما تجمد رصيد الملعب التونسي عند 8 نقاط، في المركز الرابع، بعد أن تلقى هزيمته الأولى في الموسم.

وسيطر الصفاقسي على مجرى اللعب، لكنه لم يعرف طريق لمرمى الملعب التونسي، أمام تألق الحارس علي الجمل، لينتهي الشوط الأول (0-0).

وبعد فترة الاستراحة، وفي بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة (47)، تمكن الصفاقسي من افتتاح النتيجة عن طريق هدافه فراس شواط.

وبعد قبول الهدف بحث الملعب التونسي عن التعديل، وكاد أن يتوصل لذلك في الدقيقة (67) عن طريق حمزة حدة لكن العارضة حرمته.

كما تألق الحارس أيمن دحمان أمام محاولة أباتا لاعب الملعب التونسي، في الدقيقة (69) وحرمه من التعديل أيضا.

وفي الدقيقة (74) أعلن الحكم يسري بوعلي عن ركلة جزاء للصفاقسي، بعد عرقلة كريس كواكو، ونفذها بنجاح فراس شواط.

وحسم النادي الصفاقسي سيطرته بهدف ثالث سجله محمد علي منصر في الدقيقة (80).