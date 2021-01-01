نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله السعيد يتخطى رقم محمود الخطيب في قائمة "نادي المائة" بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح عبد الله السعيد نجم بيراميدز في تسجيل أول أهداف فريقه في مباراة الانتاج الحربي المقامة حاليًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف عبد الله السعيد بالدقيقة 18، بعد اختراق دفاع بيراميدز بمهارة فائقة وسدد الكرة أرضية على يمين حارس مرمي الانتاج الحربي، معلنًا عن تقدم فريقه بهدف دون رد.

ورفع "السعيد" رصيد أهدافه في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم إلى هدفين، بعدما سبق وسجل هدفًا لفريقه في شباك الزمالك بالجولة الثانية من المسابقة المحلية، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

كما وصل رصيد أهداف عبد الله السعيد في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الممتاز إلى 110 هدفًا بعد هدفه في شباك الإنتاج الحربي اليوم، وتخطى رقم أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي محمود الخطيب صاحب الـ109 هدفًا، لينفرد نجم بيراميدز بالمركز الخامس في قائمة نادي المائة بالمسابقة المحلية.

وجاءت الأهداف الـ110 لعبد الله السعيد في بطولة الدوري المصري الممتاز مع 3 أندية مختلفة بواقع (50 هدفًا مع الأهلي - 36 هدفًا مع الإسماعيلي - 24 هدفًا مع بيراميدز).

وإليكم ترتيب هدافي قائمة نادي المائة بالدوري المصري:-

- حسن الشاذلي 173 هدفًا

- حسام حسن 168 هدفًا

- السيد الضيظوي 127 هدفًا

- مصطفى رياض 122 هدفًا

- عبد الله السعيد 110 هدفًا

- محمود الخطيب 109 هدفًا

- أحمد الكأس 107 هدفًا

- محمد أبوتريكة 106 هدفًا

- جمال عبد الحميد 101 هدفًا