نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 لقاءات هامة بالجولة السادسة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا السبت في تمام الساعة الثانية والربع عصرا ، لقاءات الجولة السادسة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات .

غزل السويس و أبو شحاتة

يعاني فريق الغزل منذ بداية الموسم من تدهور النتائج ، حيث يحتل المركز الأخير بلا نقاط ، أما فريق أبو شحاتة فينتعش بالفوز الذي حققه في الجولة الماضية ، ويحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط .

ميت الخولي و النوبة

يتطلع الأول لتحقيق أول إنتصار حيث حصد خلال الجولات الماضية 3 نقاط يحتل بهم المركز الثاني عشر ، أما فريق النوبة فيخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في المباراة الماضية على المطرية ، ويحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط .

المطرية و رأس البر

يحتل المطرية المركز العاشر برصيد 5 نقاط ، أما فريق رأس البر فيحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط .

دمياط و بورفؤاد

يتطلع الفريق الضيف لحصد نقاط الفوز من أجل الوصول للقمة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن الكهرباء المتصدر ، أما فريق دمياط فيحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط .

سماد السويس و كهرباء الإسماعيلية

يتطلع الأول من خلال هذا اللقاء لحصد أول إنتصار ، حيث يحتل المركز قبل الأخير بلا نقاط ، أما فريق الكهرباء فيعتلي القمة برصيد 13 نقطة .

غزل دمياط و منشية الشهداء

يتطلع الفريق الدمياطي لتعويض الهزيمة التي لحقت به في الجولة الماضية أمام كهرباء الإسماعيلية ، ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط ، أما فريق الشهداء فيحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط .

الرباط و الأنوار والقنطرة غرب

يتطلع الأول لحصد الفوز لتعويض الهزيمة في الجولة الخامسة أمام الشهداء ، ويحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط ، أما القنطرة فينتعش بالفوز على غزل السويس ، ويحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط