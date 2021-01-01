نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه وادي دجلة في المباراة التي ستقام على ملعب السلام بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلا :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد رمضان "بيكهام" - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - وليد سليمان

خط الهجوم : حسين الشحات - محمد شريف - صلاح محسن.

دكة البدلاء :- علي لطفي - محمود وحيد - ياسر إبراهيم - سعد سمير - أحمد ريان - زياد طارق - أحمد نبيل - محمد شكري - عربي بدر