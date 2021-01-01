نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يواجه تحقيق قضائي في البرازيل بسبب حفلة عيد الميلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي، دائما ما تحدث حوله ضجة بسبب أفعاله وأخباره التي يتابعها الكثيرون خاصة بعد أن رحل عن برشلونة إلى النادي الفرنسي بأغلى عقد انتقال لاعب كرة قدم حتى الآن، وكانت أخر تلك الحالات المثيرة للجدل تجاه اللاعب البرازيلي نيمار هو ما فعله يوم رأس السنة، إذ أدعي أنه ينوي إقامة حفل صاخب في فيلا فخمة يملكها في بلاده في البرازيل بالتحديد علي سواحل مدينة ريو جانيرو عاصمة البرازيل.

نيمار يواجه القضاء البرازيلي بسبب حفلة

وجه المدعى العام البرازيلي بفتح تحقيقا موسعا بشأن إدعاء إقامة اللاعب البرازيلي نيمار حفل في فيلته الخاصة في البرازيل، وجاء هذا الأمر بعد تلقي العديد من الشكاوي نقلا عن معلومات نشرتها إحدى الصحف البرازيلية، والذي أدى ذلك إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وجاء قرار المدعى العام البرازيلي بفتح تحقيق في تلك الواقعة بسبب ما تعيشه البلاد من تداعيات انتشار فيروس كورونا، خاصة أن البرازيل تأتي في صدارة الدول المصابة بكورونا، بالإضافة لارتفاع معدل الوفيات البرازيل بسبب تراخي الحكومة في مواجهة كورونا بتحريض من رئيس البرازيل الحالي جايير بولسونارو، الذي أثار حفيظة البرازيليين بسبب تصريحاته الساخرة من كورونا وإدعائه بأنه مجرد “نزلة برد”، ليصاب هو الآخر في وقت سابق بكورونا.

نيمار يرد علي إدعاءات إقامة حفل رأس السنة في البرازيل

من جانبه جاء رد نيمار لاعب منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالنفي القاطع لإقامة هذه الحفلة، وقام لاعب باريس سان جيرمان بنشر صورة له مع أصدقائه علي متن مركب خاص علي شاطئ سانتا كاترينا جنوب البرازيل، ليوضح أنه لم يقم أي حفل في تلك الفيلا، خاصة أن الإدعاء الصادر بشأن تلك الحفل أنها كانت تضم ما بين 150 إلى 500 مدعو وهو رقم كبير .

ورغم كل تلك الأحداث فإن القوانين المحلية لمدينة ريو دي جانيرو لا تمنع إطلاقا إقامة أي حفل في المنازل الخاصة، وجاء ذلك في بيان صادر أيضا من بلدية مانغارتيبا البرازيلية مفاده :”لانملك القدرة علي التدخل لمنع حفل ما”، والسبب في فتح التحقيق ضد نيمار هي الإجراءات الإحترازية التي تتبعها البرازيل حاليا لمواجهة فيروس كورونا خاصة.