نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم 2021/01/01 في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة ، يستضيف ملعب الأهلي وي السلام، مباراة اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة على شاشة قناة أون تايم سبورت، يدخل المارد الأحمر اللقاء وهو متصدر الدوري بتحقيق العلامة الكاملة من المباريات الثلاث التي لعبها في الدوري حتى الآن، بينما وادي دجلة يحتل المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام وادي دجلة اليوم

في حراسة المرمى “محمد الشناوي”. في خط الدفاع الرباعي ” محمد هاني، علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف”. في خط الوسط ” محمد مجدي قفشة، أليو ديانج، حمدي فتحي، كهرباء،حسين الشحات”. خط الهجوم” النجم الجديد محمد شريف”.

التشكيل المتوقع لوادي دجلة أمام الأهلي اليوم

حراسة المرمى المخضرم “محمد عبد المنصف”.

خط الدفاع الرباعي ” خالد رضا، محمود مرعي، أسحاقو يعقوب، إيهاب لمباركي”.

خط الوسط الخماسي ” أحمد سعيد، محمد رضا، أحمد مجدي، حسام عرفات، يا كوبسين”.

خط الهجوم القناص ” صلاح أمين”

تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري

التقى الفريقين في 16 مباراة فاز الأهلي في 12 مباراة، وسجل 21 هدف، وفاز دجلة في مباراة واحدة وتعادل، الفريقين في 3 مباريات سجل دجلة 6 أهداف في مرمى الأهلي.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة والقناة الناقلة

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتُنقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز في كرة القدم، القناة التي تميزت بمحتواها الرياضي، وتنافس بقوة مع كُبري القنوات الرياضية العربية، بل حازت على إعجاب الملايين من محبي ومتابعي مباريات كرة القدم المصرية.

جدول تفاصيل مباراة اليوم