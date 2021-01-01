بعد رحيله عن الأهلي .. رمضان صبحي يسجل أول أهدافه بقميص بيراميدز

نجح رمضان صبحي فى تسجيل أولي أهدافه بقميص نادي بيراميدز امام الانتاج الحربي بعد توغل رائع من الناحيه اليسري ليسددها بإتقان فتسكن الشباك ليدرك هدف التعادل لفريقه فى الوقت القاتل.

وفي الدقيقة 19، نجح عبدالله السعيد في تسجيل هدف المباراة الأول لبيراميدز، بعد مراوغته 3 لاعبين من الإنتاج، قبل أن يسدد الكرة في شباك يحيى، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

وبعد انتهاء الشوط الأول رسميًا، عاد الحكم لتقنية الفيديو لبيان وجود لمسة يد على أحمد سامي مدافع بيراميدز، لتشير تقنية الفيديو لاحتساب ضربة جزاء للإنتاج الحربي، تولى معاذ الحناوي تسديدها بنجاح معلنًا عن هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني، أحرز مصطفى الجمل هدف الإنتاج الثاني في الدقيقة 61، من تسديدة بعيدة المدى ليست بالقوية، لكن شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز فشل بشكل غريب في التصدي لها، لتسكن الكرة في شباكه.