نتائج الدوري السعودي اليوم

انتهت مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي اليوم، بفوز الفتح على ضمك 2-1 ، وتفوق أبها على العين 4-2 ، وفوز الوحدة على الاتفاق 2-1 .

أهداف مبارة ضمك والفتح: تقدم مراد باتنه للفتح من ضربة جزاء في الدقيقة 25 ثم تقدم ميتشل فريدي بالهدف الثاني في الدقيقة 48 وأخيرًا قلص منصور حمزي النتيجة بهدف في الدقيقة 54 .

أهداف مباراة أبها والعين: جاءت هدفي العين عن طريق خوانبي انور في الدقيقة 22 ، 68 ، بينما جاءت أهداف ابها في الدقيقة 31 عن طريق كارلوس ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 56 عن طريق رياض محمد ثم جاء الهدف الثالث والرابع عن طريق كارلوس أيضًا في الدقائق 81 ، 89.

بينما جاءت أهداف مباراة الإتفاق والوحدة: أهداف الوحدة في الدقيقة 52 ، 89 عن طريق يوسف نياكاتي ، بينما جاء هدف الإتفاق في الدقيقة 68 من ضربة جزاء سددها فيليب كيس .

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 24 نقطة بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 22 نقطة ويتبقى له مواجهة مؤجلة ويأتي الشباب ثالثًا برصيد 19 نقط من ترتيب الدوري السعودي.