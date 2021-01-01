أهداف مبارة ضمك والفتح: تقدم مراد باتنه للفتح من ضربة جزاء في الدقيقة 25 ثم تقدم ميتشل فريدي بالهدف الثاني في الدقيقة 48 وأخيرًا قلص منصور حمزي النتيجة بهدف في الدقيقة 54 .
أهداف مباراة أبها والعين: جاءت هدفي العين عن طريق خوانبي انور في الدقيقة 22 ، 68 ، بينما جاءت أهداف ابها في الدقيقة 31 عن طريق كارلوس ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 56 عن طريق رياض محمد ثم جاء الهدف الثالث والرابع عن طريق كارلوس أيضًا في الدقائق 81 ، 89.
بينما جاءت أهداف مباراة الإتفاق والوحدة: أهداف الوحدة في الدقيقة 52 ، 89 عن طريق يوسف نياكاتي ، بينما جاء هدف الإتفاق في الدقيقة 68 من ضربة جزاء سددها فيليب كيس .
ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 24 نقطة بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 22 نقطة ويتبقى له مواجهة مؤجلة ويأتي الشباب ثالثًا برصيد 19 نقط من ترتيب الدوري السعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج الدوري السعودي اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.