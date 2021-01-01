صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام وادي دجلة

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل القلعة الحمراء لخوض لقاء وادي دجلة، مساء اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز. وشهد تشكيل الأهلي عدة تعديلات، بسبب إصابة السداسي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد هاني وأكرم توفيق ومروان محسن بفيروس كورونا. تشكيل الأهلي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: بدر بانون – أيمن أشرف – أحمد رمضان "بيكهام" – علي معلول. - خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – وليد سليمان – حسين الشحات. - خط الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن. ويجلس على مقاعد البدلاء "الحارس علي لطفي وعربي بدر ومحمد شكري وأحمد نبيل وزياد طارق وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وسعد سمير". وخرج الثنائي الحارس مصطفى شوبير والصاعد عبد الرحمن أشرف من القائمة. تشكيل وادي دجلة، الذي أعلنه المدرب بابافاسيلو - حراسة المرمى: محمد عبد المنصف. - خط الدفاع: محمود مرعي – خالد رضا – إيهاب المباركي – إيزاك يعقوبو. - خط الوسط: عمرو صلاح – أحمد مجدي – محمد رضا. - خط الهجوم: جورجينيو – أمير عادل – دييجو كالديرون. ويجلس على مقاعد البدلاء "الحارس مسعد عوض ومحمد جمال وأحمد سعيد وصلاح أمين ومحمد عبد العاطي وحسام عرفات ورودوني أنطوي وصالح نصر وإبراهيم ريعو".

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