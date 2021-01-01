أمير عادل وكالديرون يقودان هجوم وادي دجلة أمام الأهلي

أعلن نيكي بابافاسيليو المدير الفني لنادي وادي دجلة عن تشكيلة فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ملعب السلام فى الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف الدفاع: يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي الوسط: أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح الهجوم: أمير عادل – كالديرون - جورجينيو

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