رمضان صبحي يتعادل لـ بيراميدز في شباك الإنتاج الحربي

عادل رمضان صبحي النتيجة لفريقه بيراميدز في شباك الإنتاج الحربي 2-2، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة لبطولة الدوري. رمضان صبحي أحرز هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 92 بعد اختراق دفاعات فريق الإنتاج الحربي من الجهة اليسرى، ليسدد الكرة في شباك أحمد يحيى حارس الإنتاج، معادلًا النتيجة لفريقه، ومسجلًا أول أهدافه مع بيراميدز.

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