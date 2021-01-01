سيناريو مجنون .. بيراميدز يضيف الهدف الثالث في شباك الإنتاج

أحرز إيريك تراوري الهدف الثالث لفريق بيراميدز في شباك نظيره الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة لبطولة الدوري. إيريك تراوري أحرز الهدف الثالث لـ بيراميدز في الدقيقة 96، ليتقدم لفريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ماراثونية.

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