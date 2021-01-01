الدوري الإماراتي .. بني ياس يكتسح الظفرة بثلاثية .. والنصر يتعادل مع الوحدة 2-2

وجاءت أهداف مباراة بني ياس والظفرة كالتالي :. في الدقيقة الأولى من المباراة نجح سلطان الشامسي من إحراز الهدف الاول لـ بني ياس ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 21 عن طريق سهيل النوبي بينما جاء الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 62 عن طريق جواو بيدرو ، بينما جاء هدف الظفرة الوحيد في الدقيقة 65 عن طريق سعيد الكثيري .
وفي مباراة الوحدة والنصر :. جاء الهدف الأول عن طريق ضياء سبع لصالح النصر في الدقيقة 9 ثم جاء هدف التعادل للوحدة لباولو خوسي في الدقيقة 49 ثم تقدم الوحدة بهدف ثاني في الدقيقة 59 عن طريق ميونج جولي ثم تعادل النصر في الدقيقة 90 عن طريق كيك لتصبح النتيجة 2-2 .
ويتصدر الشارقة الدوري الإماراتي برصيد 26 نقطة ، بينما يأتي الجزيرة في المركز الثاني برصيد 23 نقطة ثم يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 20 نقطة وفي المركز الرابع يأتي فريق بني ياس برصيد 19 نقطة .
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