بيراميدز يقلب تأخره لفوز مثير على الإنتاج بثلاثة أهداف مقابل 2 في الدوري

فاز فريق بيراميدز على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري.
بيراميدز كان قريبًا من التسجيل عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 17، بعد كرة متبادلة بينه وبين أحمد الشيخ، لكن أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج تصدى لتسديدته ببراعة.
وفي الدقيقة 19، نجح عبدالله السعيد في تسجيل هدف المباراة الأول لبيراميدز، بعد مراوغته 3 لاعبين من الإنتاج، قبل أن يسدد الكرة في شباك يحيى، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.
وبذلك الهدف، ارتفع رصيد أهداف عبدالله السعيد للهدف 110 في تاريخ مشاركاته في الدوري المصري، متخطيًا رصيد أهداف الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي أحرز 109 هدفًا.
وفي الدقيقة 38، انفرد مامادو نديوكو لاعب الإنتاج بمرمى بيراميدز، لكنه سدد الكرة خارج شباك شريف إكرامي بغرابة.
وسدد أحمد الشيح كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 40، لكنها جاورت مرمى الإنتاج.
وبعد انتهاء الشوط الأول رسميًا، عاد الحكم لتقنية الفيديو لبيان وجود لمسة يد على أحمد سامي مدافع بيراميدز، لتشير تقنية الفيديو لاحتساب ضربة جزاء للإنتاج الحربي، تولى معاذ الحناوي تسديدها بنجاح معلنًا عن هدف التعادل.
وفي الشوط الثاني، أحرز مصطفى الجمل هدف الإنتاج الثاني في الدقيقة 61، من تسديدة بعيدة المدى ليست بالقوية، لكن شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز فشل بشكل غريب في التصدي لها، لتسكن الكرة في شباكه.
تحصل مامادو نديكو لاعب الإنتاج الحربي على البطاقة الحمراء، في المباراة التي تجمع فريقه بنظيره بيراميدز في الدوري.
مامادو تحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 70 بعد تدخله على أحمد سامي مدافع بيراميدز والذي أشهر حكم اللقاء على إثره البطاقة الصفراء في وجهه، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو، تبين أن اللاعب يستحق الطرد المباشر، ليتم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
وبعد ذلك، تحصل الفلسطيني محمود وادي على بطاقة حمراء آخرى ليترك بيراميدز منقوصًا من خدماته بعد دقائه من حلوله بديلًا.
وفي الدقيقة 92، اخترق رمضان صبحي دفاعات الإنتاج من الجهة اليسرى، قبل أن يسدد الكرة بقوة في شباكهم معلنًا عن هدف التعادل.
وفي الدقيقة 96، أحرز البوركينابي إيريك تراوري الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 96.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة في المركز الخامس، وتوقف رصيد الإنتاج عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.
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