مصيلحي يؤازر اللاعبين .. 20 لاعبا في قائمة الاتحاد لمواجهة الجيش

وحضر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري التدريبات اليوم ووجه كلمة للاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم ورفع معنوياتهم قبل لقاء الغد. وعقب المران اختار حسام حسن المدير الفنى للفريق عشرين لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا للقاء. واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم: حراسة المرمى عماد السيد ومحمد صبحي. خط الدفاع ومحمود رزق و عمر الميداني ومصطفي ابراهيم وصبري رحيل و مروان النجار. خط الوسط كريم الديب ومروان عطية وأحمد نبيل مانجا وكريم ممدوح والسيد سالم وخالد الغندور وأحمد راشد وهشام صلاح وفوزي الحناوي أحمد حجي. خط الهجوم خالد قمر و روماريو ويليامز وعمار حمدي وعبد السميع إبراهيم "سميو"وعبد الرزاق سيسيه. ويلاقي زعيم الثغر غدا السبت نادي طلائع الجيش في الأسبوع الخامس من منافسات الدوري العام وتنطلق المبارة في الخامسة مساءا علي ملعب جهاز الرياضة العسكري.

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