نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبًا فى قائمة سموحة لمواجهة سيراميكا كيلوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن اختيار 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة سيراميكا كيلوباترا المقرر لها فى الثانية ونصف ظهر غداً السبت على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقه الدورى الممتاز.

ضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، عمر صلاح ، أحمد جمال ، رجب نبيل ، محمود عزت ، محمود البدرى ، محمد عبد المنعم ، محمد الترهونى ، أطهر الطاهر ، أحمد حمص ، محمود حليمو ، محمد كناريا ، شريف رضا ، عبد الكبير الوادى ، رفيق كابو ، محمد نادى ، محمد شوقى ، إسلام جمال ، ديريك تسيبامبى ، محمد طلعت .

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 5نقاط بينما يحتل سيراميكا كيلو باترا المركز الخامس برصيد ٦ نقاط .