نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس الأهلي يؤدي تدريبات تأهيلية منفردة بعد استبعاده من مواجهة وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية منفردة قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام وادي دجلة.

ويواجه الأهلي ضيفه وادي دجلة بعد قليل على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مصطفى شوبير من قائمة الفريق الأحمر النهائية قبل مواجهة وادي دجلة.

وخاض مصطفى شوبير تدريبات تأهيلية منفردة بالجري حول الملعب قبل انطلاق المباراة بعد استبعاده من قائمة المباراة.