الرياضة

حارس الأهلي يؤدي تدريبات تأهيلية منفردة بعد استبعاده من مواجهة وادي دجلة

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أحمد جودة - القاهرة - خاض مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية منفردة قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام وادي دجلة.

ويواجه الأهلي ضيفه وادي دجلة بعد قليل على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مصطفى شوبير من قائمة الفريق الأحمر النهائية قبل مواجهة وادي دجلة.

وخاض مصطفى شوبير تدريبات تأهيلية منفردة بالجري حول الملعب قبل انطلاق المباراة بعد استبعاده من قائمة المباراة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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