نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يصدم أتلتيكو مدريد بخصوص ميليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن رفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي العرض المقدم من أتلتيكو مدريد ضم أركاديوش ميليك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وفسخ أتلتيكو مدريد عقد دييجو كوستا يوم الأربعاء الماضي ويبحث عن تدعيم الصفوف بمهاجم جديد خاصةً أن

ميليك خرج من حسابات نابولي منذ الصيف الماضي لكنه لم يغادر.

وقالت صحيفة " كويري ديللو سبورت " أن أتلتيكو مدريد تقدم بعرض بقيمة 6 مليون يورو لضم ميليك لكن نابولي قابل العرض بالرفض ويرغبون في الحصول على مبلغ 16 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب.