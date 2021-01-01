نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة المصابين في مستشفي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني النادي الأهلي العديد من الغيابات بين صفوفه في الفترة الحالية بسبب إصابات كورونا، أو إصابات الملاعب، مما يضع الجهاز الفني في ورطة حقيقية نظرًا لارتباط الفريق بمباريات هامة في بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي 6 لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا هم، محمود كهربا، وعمرو السولية، ومحمد هاني، ومروان محسن، وأكرم توفيق، ورامي ربيعة، بينما تحولت عينة محمد مجدي أفشة إلى سلبية ويستعد للعودة لتدريبات الفريق.

ويفقد الأهلي أيضًا جهود ناصر ماهر بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف، وجونيور أجايي والذي يعاني من إصابة في الوتر الوحشي، كما يغيب عن الفريق جيرالدو بسبب إصابته بشد في السمانة.

ويغيب عن الأهلي في الفترة الحالية بسبب الإصابة، محمد محمود والذي يغيب منذ عدة أشهر بعد خضوعه لعملية في غضروف الركبة، ومحمود متولي والذي خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي، وكريم نيدفيد والذي يغيب منذ أكثر من عام ونصف بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية.

ويخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد نظيره وادي دجلة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.