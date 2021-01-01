نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة سمسطا لمواجهة بترول أسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف في الثانية والنصف من عصر السبت فريق مركز شباب سمسطا نظيره فريق بترول اسيوط وذلك فى إطار المباراة التى تجمع بين الفريقان بمنافسات الاسبوع السابع بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى . وضمت قائمة الفريق بالمباراة كلا من ( ابراهيم العشماوي وراندى وأحمد رمضان وجزرا وروؤف وجرار ومحمد سيد بنوا وبلال احمد ومرزوق حسن وحسام حسن وعادل نور ومحمد جابر ومحمد سمير ومروان رمضان ومحمد رجب وكريم محمد وحمادة محمد ويوسف جارا ومحمد كارم وعبد الله ميسى ) . ويسعى سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن للفوز باللقاء وخطف الثلاث نقاط وإسعاد جماهير الفريق وإعادة الانتصارات للفريق . فيما يأمل بترول اسيوط بقيادة مديره الفنى كرم جابر فى تحقيق نتيجة ايجايبية خارج الديار والعودة لسلسلة النتائج الإيجابية .

ويحتل سمسطا المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط فيما يحتل بترول اسيوط المركز التاسع برصيد 9 نقاط . فيما يأمل بترول اسيوط بقيادة مديره الفنى كرم جابر فى تحقيق نتيجة ايجايبية خارج الديار والعودة لسلسلة النتائج الإيجابية .ويحتل سمسطا المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط فيما يحتل بترول اسيوط المركز التاسع برصيد 9 نقاط .