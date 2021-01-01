ضربة موجعة لبيراميدز قبل لقاء البنك الأهلي فى الدوري المصري

يغيب أحمد سامي مدافع فريق نادي بيراميدز عن مباراة الفريق المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث.

وتحصل سامي على بطاقة صفراء ثالثة له في الدوري في الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز، حيث سبق له الحصول على بطاقتين في مباراتي الاتحاد والزمالك، ليتأكد غيابه عن اللقاء المقبل.

ويغيب سامي عن مباراة بيراميدز المقبلة أمام البنك الأهلي والمحدد لها يوم ٨ يناير الجاري على استاد الشرطة بالعباسية في الجولة السادسة من الدوري.