20 دقيقة.. الشناوي يتألق أمام وادي دجلة والأهلي يبحث عن هدف مبكر

مرت 20 دقيقة من عمر مباراة الاهلي ووادي دجلة بالتعادل السلبي ، في اللقاء الذي يجمعهما حاليا ، علي ملعب السلام فى الجولة الخامسة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وبدأ الاهلي بالضغط المتواصل علي لاعبي وادي دجلة فى وسط الملعب لاحراز هدف مبكر لارباك صفوف وادي دجلة .

وفي الدقيقة 4 مرر حسين الشحات كرة إلى وليد سليمان الذي سدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وتوغل أمير عادل بشكل جيد من الناحية اليمني لينفذ عرضية ويمسك بها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وسدد كالديرون كرة صاروخية فى الدقيقة 18 بعد توغل رائع ليمسك بها محمد الشناوي ببارعه .