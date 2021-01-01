وبدأ الاهلي بالضغط المتواصل علي لاعبي وادي دجلة فى وسط الملعب لاحراز هدف مبكر لارباك صفوف وادي دجلة .
وفي الدقيقة 4 مرر حسين الشحات كرة إلى وليد سليمان الذي سدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.
وتوغل أمير عادل بشكل جيد من الناحية اليمني لينفذ عرضية ويمسك بها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.
وسدد كالديرون كرة صاروخية فى الدقيقة 18 بعد توغل رائع ليمسك بها محمد الشناوي ببارعه .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 20 دقيقة.. الشناوي يتألق أمام وادي دجلة والأهلي يبحث عن هدف مبكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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