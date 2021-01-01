سيدات يد الزمالك يفوز على أصحاب الجياد 37-18

فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك بقيادة قاسم ابراهيم ، علي فريق أصحاب الجياد بنتيجة 18/37 .

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهم عصر اليوم الجمعه بصالة النادي ضمن منافسات الجوله التاسعة عشر بدوري عمومي سيدات للموسم 2020/2021.

وحرص الجهاز الفني للفريق علي التوجه للاعبات وتوجيه الشكر لهم علي مجهود اليوم ، وطالبهم بضرورة التركيز خلال لقاء غدا امام الزهور .

وطلب الجهاز الفني من الاعبين الراحه لمدة ساعتين عقب اللقاء ثم سيلقي الجهاز الفني محاضرة فنيه علي الاعبات وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس ، ووضع بعض التعليمات الفنيه والخطط التكتيكية لتنفيذها غدا.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مواجهة فريق الزهور غدا السبت بصالة نادي الزهور ضمن منافسات الجولة العشرون بدوري عمومي سيدات للموسم 2021/2020.

ويقود فريق سيدات اليد بنادي الزمالك كلا من قاسم ابراهيم المدير الفني للفريق، وأحمد عبد الجواد مدرب عام ، ومحمد مصطفى مدرب حراس مرمي وسهام ركابي مدربة أحمال واداري الفريق امال محمد.