نجم بيراميدز: سعداء بالفوز.. وشريف إكرامي حارس كبير

أعرب طارق طه الظهير الأيسر لفريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز على فريق الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال طارق طه، إن المباراة كانت صعبة أمام منافس قوي، يبحث عن الفوز، والحصول على التقاط الثلاث، والفوز كان أهم هدف لنا في المباراة، ونجحنا في تحقيق ذلك في نهاية المباراة.

وأوضح طارق طه، أن هدف الشوط الأول الذي أحرزه عبد الله السعيد، تسبب في التسرع بعض الشئ من جانب اللاعبين بحثا عن الهدف الثاني، وهو ما تسبب في بعض الأخطاء.

وأكد الظهير الأيسر لبيراميدز أن اداء الفريق في تحسن ومستمر، ولدينا الكثير سنظهره في المستقبل، ولكن في المباريات الأولي عليك تجميع النقاط وهو ما نفعله وحاليا، ومستوانا سيظهر في الفترة المقبلة.

وعلق طارق طه على مستوى زميله شريف اكرامي، مؤكدًا أنه حارس كبير، وحارس منتخب مصر، ويمتلك خبرة كبيرة ونتعلم منه بشكل مستمر ويحاول نقل خبراته للفريق بشكل عام.