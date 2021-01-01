الزمالك يستهل مشواره بدوري الطائرة بالفوز على أصحاب الجياد

فاز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني إيهاب علي، على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 3 – 0، في افتتاح الموسم الجديد 2020 – 2021 من الدوري الممتاز.
أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة أبو الهول بمدينة الإسكندرية.
ومن المقرر، أن يلتقي "الفارس الأبيض" في الجولة المقبلة مع نظيره هليوبوليس، فيما يلعب أصحاب الجياد مع نظيره الشمس.
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