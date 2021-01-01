انفرد بصدارة الدوري التونسي.. الترجي يحسم الكلاسيكو ويتخطى النجم الساحلي

حقق الترجي الرياضي مساء اليوم الجمعة، فوزا ثمينا على النجم الساحلي (2-0) في كلاسيكو الجولة الخامسة للدوري التونسي.

وتمكن الترجي، بهذا الانتصار، من الانفراد بصدارة الترتيب بـ13 نقطة، فيما تجمد رصيد النجم عند 9 نقاط في المركز الثالث.

سيطرة.. وهدف

دخل الفريقان المباراة بحثا عن افتتاح النتيجة، وكاد حمزة لحمر أن يعطي الأسبقية للنجم في الدقيقة السادسة، لكن الحارس معز بن شريفية، تألق وأنقذ مرماه.

الترجي حاول الأخذ بزمام الأمور، ووصل إلى مناطق منافسه بفضل حمدو الهوني الذي شكل خطرا متواصلا على دفاع فريق جوهرة الساحل.

وأسفر ضغط فريق باب سويقة عن تسجيل هدف في الدقيقة 28، حين وزّع حمدي النقاز كرة في اتجاه غيلان الشعلالي، لتمر مباشرة لعلاء المرزوقي، الذي غالط الحارس الشاب للنجم رامي القابسي.

في الدقيقة 34، أضاع علاء المرزوقي الهدف الثاني بعد أن مهد له الليبي حمدو الهوني كرة ذهبية وضعته أمام الحارس رامي القابسي، لكنه صوب فوق المرمى.

وبعد 3 دقائق، كاد محمد علي بن رمضان أن يضاعف النتيجة من ركلة حرة مباشرة، لكن العارضة حرمته من ذلك.

كما أتيحت للترجي فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 40، بعدما توغل فوسيني كوليبالي في مناطق النجم، وراوغ صدام بن عزيزة، لكن القابسي كان سباقا نحو الكرة وأنقذ مرماه.

النجم يضيع

في الشوط الثاني، غابت فرص التسجيل حتى الدقيقة 64، حين قاد المرزوقي هجمة للترجي، وقبل التصويب تمت عرقلته على خط الـ18، ليعلن الحكم وليد الجريدي، ركلة حرة مباشرة نفذها محمد علي بن رمضان، لكن الدفاع والحارس أنقذوا الموقف.

وفي الدقيقة 71، لعب المدير الفني للنجم الساحلي ورقة المهاجم سليمان كوليبالي، الذي أخذ مكان حمزة لحمر، بحثا عن إعطاء نفس جديد للخط الأمامي؛ من أجل تعديل النتيجة.

وأتيحت فرصة التعديل للنجم الساحلي في الدقيقة 73، حين مهد ياسين الشيخاوي الكرة لرضوان الزردوم، لكن الأخير أضاع الفرصة بالتصويب خارج المرمى.

وفي الدقيقة 75، أقحم المدير الفني للترجي، الجزائري عبد الرحمن مزيان، مكان ياسين الخنيسي.

وكاد الهوني أن يضيف الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 83، لكن الحارس تألق في إنقاذ مرماه، مثلما فعل بعد دقيقتين أمام تصويبة المرزوقي، قبل أن يضيع علي بن رمضان فرصة محققة في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 90+2 حصل الترجي على ركلة جزاء، بعد خطأ صالح الحرابي على حمدو الهوني، حولها غيلان الشعلالي لهدف ثان.