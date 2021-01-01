غدًا.. انطلاق المعسكر الأخير لمنتخب اليد بمشاركة 23 لاعبا استعدادا للمونديال

ينطلق غدا السبت المعسكر الأخير للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأسباني روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني، ومجدي أبو المجد المدرب العام ورودريجو مخطط الأحمال ومحمد إمام محلل الأداء الفني ويرافق الجهاز الفني خلال معسكره الأخير بالقاهرة مؤمن صفا المشرف العام على المنتخبات القومية وأمين صندوق اتحاد اليد.

وأعطى المدير الفني الإسباني توجيهاته لجميع اللاعبين بالتركيز التام خلال التدريبات اليومية بالمعسكر والذي يقام على ملعب الصالة المغطاة المجددة باستاد القاهرة وهو الملعب ستقام عليه مباريات منتخبنا الوطني عليه ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم مصر والسويد والتشيك وتشيلي.

ويخوض 23 لاعبا المعسكر الحالي بدلا من 27 لاعبا شاركوا في المعسكرات السابقة بعد إصابة 4 لاعبين هم عمر سامي ومصطفى خليل وأحمد خيري ومصطفى بشير.

فيما اكتمل عقد الـ23 لاعبا بعد وصول يحيى خالد الظهير الأيمن للمنتخب أمس قادما من المجر بعد خوضه مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا مع ناديه فيسبيريم المجري المحترف ضمن صفوفه.

ويضم المعسكر الأخير اليوم كلًا من كريم هنداوي وعصام الطيار وَعَبَد الرحمن حميد لحراسة المرمي ومحمد سند المحترف في نادي نيم الفرنسي وأحمد الأحمر وأكرم يسري في مركز الجناح الأيمن ويحيى خالد ومحسن رمضان وعبد الرحمن فيصل في مركز الظهير الأيمن وكل من أحمد هشام المحترف في نادي نيم الفرنسي وإسلام حسن وسيف الدرع في مركز صانع الألعاب ومحمد ممدوح هاشم ووسام نوار وإبراهيم المصري وخالد وليد وأحمد عادل على الدائرة، وفي مركز الظهير الأيسر كل من يحيى الدرع وعلي زين وحسن قداح، وفي الجناح الأيسر كل من عمر الوكيل وأحمد مؤمن وأحمد هشام سيسه.

ويمن المقرر، أن خوض المنتخب الوطني 3 مباريات ودية دولية هي طوق النجاة بالنسبة للمدير الفني الإسباني خلال المعسكر الأخير الحالي وذلك خلال 8 أيام يلعب فيها أمام منتخب اليابان يومي الثلاثاء والخميس المقبلين والذي سيصل إلى القاهرة غدا الأحد فيما يواجه البرازيل يوم السبت المقبل في ختام مبارياته الودية وقبل إنطلاق مباريات إفتتاح بطولة العالم للرجال أمام تشيلي بأربعة أيام فقط حيث سيلعب منتخبنا الوطني أمام تشيلي يوم 13 من الشهر الجاري.

وكان الجهاز الفني بقيادة باروندو يمني النفس بخوض عدة مباريات ودية مع بعض الفرق المشاركة في المونديال خاصة المنتخبات صاحبة المستوى الأول مثل فرنسا وأسبانيا والنرويج لكن وصول تلك المنتخبات قبل إفتتاح المونديال بـ48 ساعة حال دون إقامة تلك المباريات التي كانت مهمة خلال الفترة الحالية بعد تعذر خوض أية مباريات ودية مع منتخبات المستوى الأول أو الثاني في الترتيب العالمي خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.