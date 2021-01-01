نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا .. دكرنس يلاقي بنى عبيد وديا إستعدادا لإستئناف القسم الثانى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاقي دكرنس وديا غدا السبت ضيفه بنى عبيد ضمن إستعدادات الفريقين لإستئناف دوري القسم الثاني بعد فترة التوقف حيث من المقرر عودة المباريات الرسمية بالمجموعة الثالثة يوم الجمعة المقبل.

يدخل دكرنس اللقاء تحت قيادة فنية جديدة فى أولى مبارياته تحت قيادة سعد فاروق عقب رحيل المدير الفنى السابق للفريق مصطفى عبده.

ويسعى سعد فاروق للتعرف على مدى جاهزية و إنسجام اللاعبين فى أول تجربة تحت قيادته حيث يستعد الفريق لمواجهة فاركو الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة السابعة.

بينما يسعى بني عبيد بقيادة عادل صديق لإستغلال اللقاء من أجل التجهيز للقاء المقبل بالمجموعة الثالثة أمام الجزيرة مطروح الجمعة المقبلة على ملعب المدينة الشبابية بأبي قير.

وخلال تدريبات اليوم تواجد خضر إبراهيم رئيس نادى دكرنس والذى إجتمع باللاعبين وحثهم على تقديم أفضل ما لديهم من أجل إسعاد جماهير دكرنس والتى تحلم بالصعود للممتاز للمرة الأولى فى تاريخ النادى.

ويحتل دكرنس المركز الخامس برصيد ٩ نقاط بينما يحتل بنى عبيد المركز الثالث عشر برصيد ٥ نقاط.