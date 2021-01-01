نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباريات مصر في كأس العالم لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، عن موعد مباريات منتخب مصر والتي ستقام فى السابعة مساء يوم 13 يناير الجاري على صالة إستاد القاهرة الدولى .

يفتتح منتخب مصر مبارياته يوم 13 يناير، بمواجهة نظيره تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.

ووصل يحيى خالد لاعب فيسبرم المجرى، للانضمام إلى منتخب مصر من أجل اكتمال صفوف الفراعنة، تمهيدًا لخوض وديتى اليابان مع المنتخب المصري استعدادا لبطولة العالم التى تستضيفها مصر يناير الجاري.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد مع اليابان فى وديتين 5،7 يناير القادم، كما جاري الاتفاق مع منتخب البرازيل لخوض ودية ثالثة قبل انطلاق المونديال.