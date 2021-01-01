نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعطي نجم الأهلي تعليمات خاصة أثناء مواجهة دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح تعليمات فنية خاصة إلى صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر خلال مواجهة وادي دجلة.

واستغل المدرب الجنوب إفريقي توقف الملعب وقام بمنح تعليمات فنية لصلاح محسن من أجل تنشيط الهجوم لإحراز أهداف.

ويتعادل الأهلي سلبيا أمام وادي دجلة في المباراة المقبلة على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.