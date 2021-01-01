بعد دخوله الفترة الحرة.. راموس يغيب عن تدريبات ريال مدريد

تغيب سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد، عن مران فريقه اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

ويأتي غياب راموس عن تدريبات ريال مدريد في أول يوم لدخوله الفترة الحرة التي يمكنه فيها التفاوض مع أي ناد للرحيل عن فريقه، بعد اقتراب نهاية عقده مع اللوس بلانكوس.

وأشارت صحيفة " ماركا" الإسبانية أن السبب الحقيقي وراء غياب راموس هو شعوره ببعض الانزعاجات في المعدة بعد ليلة رأس السنة التي احتفل بها اللاعب مع أسرته أمس.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو، غدًا السبت في الدوري الإسباني.

وينتهي عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي 2020-2021، ولم يجدد عقده مع الفريق حتى الآن.