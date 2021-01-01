فقد للمتعة الكروية.. شوط أول سلبي بين الأهلي ووادي دجلة

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي الأهلي ووادي دجلة بالتعادل السلبي ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، علي ملعب السلام فى الجولة الخامسة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
وبدأ الاهلي بالضغط المتواصل علي لاعبي وادي دجلة فى وسط الملعب لآحراز هدف مبكر لآرباك صفوف وادي دجلة .
وفي الدقيقة 4 مرر حسين الشحات كرة إلى وليد سليمان الذي سدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.
وتوغل أمير عادل بشكل جيد من الناحية اليمني لينفذ عرضية ويمسك بها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.
وسدد كالديرون كرة صاروخية فى الدقيقة 18 بعد توغل رائع ليمسك بها محمد الشناوي ببارعه .
وهدد فريق وادي دجلة مرمي الاهلي بعد كرة عرضية رائعة من إسحاق يعقوبو لتصل منطقة الجزاء ولكن مرت من الجميع بغرابة شديدة فى الدقيقة 22 .
وجاءت عرضية من أحمد رمضان بيكهام من الطرف الأيمن شتتها دفاع وادي دجلة، وارتدت إلى معلول سددها لكن ارتطمت بدفاع وادي دجلة.
وتلقي صلاح محسن كرة عرضيه متقنه من حسين الشحات ليقفز علي اثرها ويسددها برأسيه قوية لتعالي فوق العارضة .
واعترض لاعبو وادي دجلة علي عدم احتساب ركلة جزاء بعد عرقله من بدر بانون تجاه كالديرون قبل نهاية الشوط الاول .
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