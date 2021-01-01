أعلن النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا، في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي: في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - هاري ماجواير - إيريك بايلي - لوك شاو خط الوسط: سكوت ماكتومناي - فريد - بول بوجبا - برونو فيرنانديز خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال فيما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي: في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز خط الدفاع: كاش - كونسا - مينجز - تارجيت خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز - برتراند تراوري- أنور الغازي - جاك جيراليش خط الهجوم: واتكينز وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في البريميرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.