وست هام يفوز على إيفرتون بهدف نظيف في البريميرليج

هدف اللقاء الوحيد أحرزه اللاعب سوشتيك في الدقيقة 86 من متابعة لتسديدة زميله كريسويل، ليقود فريقه لتحقيق النقاط الثلاث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام للنقطة 26 في المركز العاشر، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 29 نقطة في المركز الرابع.
يذكر أن نادي إيفرتون قد أُجلت مباراته الماضية في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأخير.
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