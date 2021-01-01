بيراميدز الخامس.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع دجلة

قلب فريق بيراميدز الطاولة على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الخامسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وسقط الأهلي فى فخ التعادل السلبي أمام وادي دجلة ، فى المباراة التي إنتهت منذ قليل على ملعب السلام .

وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي :

1- الجونة 11 نقطة .

2- الأهلي 10 نقاط .

3- المصري 9 نقاط .

4- الزمالك 7 نقاط .

5- بيراميدز 7 نقاط .

6- سيراميكا كليوباترا 6 نقاط .

7- الاسماعيلي 6 نقاط .

8- أسوان 6 نقاط .

9- وادي دجلة 5 نقاط .

10- البنك الأهلي 5 نقاط .