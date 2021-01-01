استبعاد مودي وعبدالله.. 23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا للإسماعيلي

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وعصام صبحي وحسني فتحي وهشام محمد وخالد أوتشو وأحمد متعب ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل "أمو" وزياد أشرف وصلاح عاشور وأحمد صبيحة ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي وباولن فوافي ومروان حمدي، بجانب ثنائي فريق الشباب مواليد 99 أحمد عيد وخالد مصطفى.
ويغيب عن المقاصة احمد مودي للايقاف 3 إنذارات ، وعبدالله مجدي للإصابة.
ويخوض فريق المقاصة مساء الغد مرانه الختامي استعدادا لمباراة الإسماعيلي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استبعاد مودي وعبدالله.. 23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا للإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.