استبعاد مودي وعبدالله.. 23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا للإسماعيلي

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق غدا السبت بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء بعد غد الأحد باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وعصام صبحي وحسني فتحي وهشام محمد وخالد أوتشو وأحمد متعب ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل "أمو" وزياد أشرف وصلاح عاشور وأحمد صبيحة ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي وباولن فوافي ومروان حمدي، بجانب ثنائي فريق الشباب مواليد 99 أحمد عيد وخالد مصطفى.

ويغيب عن المقاصة احمد مودي للايقاف 3 إنذارات ، وعبدالله مجدي للإصابة.

ويخوض فريق المقاصة مساء الغد مرانه الختامي استعدادا لمباراة الإسماعيلي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.