بعد الريمونتادا.. مختار مختار يهاجم لاعبي بيراميدز.. فيديو

أعرب مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي عن حزنه من هزيمة فريقه من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وانتقد مختار فريق بيراميدز فى تصريحات تليفزيونية، كنت أتمني أن لاعبي بيراميدز يتصرفون أفضل من ذلك، دون أن يوضح قصده.

وتابع: اللاعبون قدموا أداء مشرفا لكن للأسف الكرة لم تخدمنا في النهاية بأخطاء بسيطة لدينا وكل شيء وارد، وطبيعي أن تحزن بسبب طريقة الخسارة بعد المجهود الرهيب الذي بذلناه.

وواصل، إن طرد مامادو أثر كثيرا على الفريق، بعده أصبحت هناك مشكلة، كان لا بد من إخراج محمد فييرا، أصبحنا نلعب في اتجاه واحد في وقت صعب جدا وهناك إصابات عديدة لدينا وكنت أتمنى أن يكون لدى لاعبي بيراميدز أفضل من ذلك، روح رياضية؟ لا ليس كذلك لكنني لن أقول للأسف تمنيت أن يكونوا أفضل من ذلك.

وشدد مختار مختار علي أن، كرة القدم مكسب وخسارة، قائلا: أشعر بحزن كبير لطريقة خسارتنا بهذه الصورة من بيراميدز.. كرة القدم ظالمة للغاية، وهناك العديد من الأشياء التي لا يمكنني الحديث فيها لكن الحمد لله على كل حال".

وأضاف: لا يمكنني الحديث عن الحكام، لكن الأمور كان من الممكن أن تسير أفضل بهذا الشكل".

واختتم ، مختار مختار ، تصريحاته: تفوقنا بشكل كبير حتى في الفرص، وإن استغليناها لكانت النتيجة أفضل من ذلك.