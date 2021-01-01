الأهلي يهزم "الدخان" بدوري رجال الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره الشرقية للدخان بنتيجة 3 - 0، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 13، 25 - 17، 25 - 23".

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الشرقية للدخان بالهرم.

ومن المقرر، أن يلتقي "المارد الأحمر" في الجولة المقبلة مع نظيره هليوليدو، فيما يلعب الشرقية للدخان مع نظيره بتروجيت