الأهلي يهزم "الدخان" بدوري رجال الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره الشرقية للدخان بنتيجة 3 - 0، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للدوري الممتاز.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 13، 25 - 17، 25 - 23".
أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الشرقية للدخان بالهرم.
ومن المقرر، أن يلتقي "المارد الأحمر" في الجولة المقبلة مع نظيره هليوليدو، فيما يلعب الشرقية للدخان مع نظيره بتروجيت
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