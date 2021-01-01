نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب وادي دجلة يعلق على تعادل فريقه أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال بابا فاسيليو المدير الفني لفريق وادي دجلة إن لاعبي فريقه قدموا مباراة مميزة في مباراة اليوم أمام الأهلي ونجحوا في الخروج بنقطة من المباراة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"الشوط الأول كان هناك تحكم من فريقنا ونجحنا في إيجاد حلول للمشاكل التي واجهناها في هذا الشوط".

وزاد :"المباراة كانت ممتعة بين كلا الفريقين، لأنهما يلعبان كرة جيدة، وكنت أنتظرها لأنني كنت أعرف بأننا سنسبب المتاعب إلى النادي الأهي رغم إمكانياتهم الكبيرة".

وأردف :"في الموسم الماضي الأهلي لم يخسر إلا مباراة واحدة التعادل مهم لأنه من منافس قوي مثل الأهلي، وهو فريق كبير".

وتابع :"في الشوط الثاني كان مختلفا، خاصة وأن الأهلي بدأ هذا الشوط ضاغطًا من أجل التسجيل، وقمنا بإغلاق المساحات وكان لدينا فرصة أو اثنين للتسجيل من خلال الهجمات المرتدة، ومحمد عبد المنصف كان حاضرا وهو ما يظهر مدى جودته".

وزاد :"أنا سعيد بمجهود اللاعبين وعملهم الجماعي في مباراة اليوم، وأنا لو حزين فنحن نستحق نقاط أكثر من بداية الدوري".

وأشار :"فترة الإعداد كانت صعبة لأنه كان لدينا عدد من اللاعبين جاءوا في وقت متأخر، لكن ومن خلال المباريات بدأوا في التعود على طريقة اللعب وخطة الفريق".

وأوضح :"الناحية التي نلعب فيها في الملعب نبحث فيها عن الحلول الصحيحة فمن الجهة اليمنى واليسرى لدينا قوة، في الموسم الماضي كنا نهاجم من الناحية اليسرى لكن هذا الموسم نهاجم من الناحيتين".