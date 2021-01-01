نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني: علينا تقبل النتيجة.. وحارس مرمى وادي دجلة رجل المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه أتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل أمام وادي دجلة لكن لاعبي فريقه لم ينجحوا في ترجمتها إلى أهداف.

وتعادل الأهلي مساء اليوم أمام وادي دجلة بدون أهداف في المباراة التي جرت على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"انتظرنا كثيرا من أجل إنهاء المباراة ولكن لم ننجح في ذلك".

وتابع :"كان من الممكن أن ننهي المباراة لصالحنا في الشوط الأول لأننا أضعنا أكثر من فرصة ولكن لم نتمكن من تسجيل الأهداف".

وأوضح :"خضنا المباراة أمام فريق جيد ويحضر الهجمات من الخلف، وسنحت لنا أكثر من فرص للتسجيل، لكن لم نترجمها إلى أهداف".

وزاد :"كان من الممكن أن ننهي المباراة مبكرا ومحمد شريف أتيحت له فرصة في الدقائق الخمس الأولى لكن لم نستغل هذه الفرصة".

وأشار :" حارس مرمى وادي دجلة هو رجل المباراة وكان له أكثر من تصدي في اللقاء".

وأردف :"في الثلث الأخير كان لدينا تردد ولم ننفذها بشكل جيد، فقبل نهاية الشوط الأول أتيحت لنا فرصتين من الناحية اليسرى ولم نأخذ القرار الصحيح للتسجيل".

واختتم حديثه :"علينا تقبل النتيجة لأن هذه كرة القدم، ومحمد الشناوي تصدى لكرة خطيرة وهي أخطر فرصة لفريق وادي دجلة".