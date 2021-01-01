باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة إنبي البترولي مساء غد السبت، على ملعب «بتروسبورت» ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي بالدوري المصري

وتقرر إقامة مباراة الزمالك ضد إنبي البترولي بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد السبت.

ويخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مواجهة إنبي بحثا عن الفوز الثالث في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعد الفوز في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب وفي الثانية تعادل أمام بيراميدز قبل أن يستعيد شريط الانتصارات في الجولة الثالثة أمام سموحة.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الأبيض لمواجهة إنبي معتمدا على العناصر الآتية:-

حراسة المرمى:- محمد أبوجبل

خط الدفاع:- أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام

خط الوسط :- إمام عاشور - طارق حامد - يوسف أوباما

خط الهجوم:- أشرف بنشرقي - مصطفى محمد - محمد أوناجم

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط من خوض 3 جولات حيث حقق الفارس الأبيض الفوز في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب 2-0 وتعادل أمام بيراميدز 1-1 وهزم سموحة السكندري 2-0.