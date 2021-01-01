طارق يحيى: شيكابالا وقع على بياض ولا يعلم قيمة عقده المالية

أكد طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك، أن جماهير النادي شعرت بارتياح بعد تجديد عقود رباعي الفريق شيكابالا وجنش وأحمد فتوح و أوباما. وأضاف يحيى فى تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: إن شيكابالا ضرب مثل للوفاء والانتماء وحب نادي الزمالك وعشق الكيان مؤكدا أن جماهير النادي تقدر شيكابالا مشيرا إلى أن اللاعب لا يعلم قيمة عقدة ماليا ووقع على بياض واختتم فريق الزمالك استعداداته لمواجهة إنبي فى السابعة والنصف مساء غد السبت بالجولة الخامسة بالدوري.

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